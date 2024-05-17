Бьют тревогу: в Днепропетровске из-за мобилизации некому работать

Днепропетровск совсем скоро может остаться без света, воды и работающего общественного транспорта. Всему виной тотальная мобилизация на Украине, которая, по словам мэра города, нарушат работу городских служб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии