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Бьют тревогу: в Днепропетровске из-за мобилизации некому работать

Бьют тревогу: в Днепропетровске из-за мобилизации некому работать

Днепропетровск совсем скоро может остаться без света, воды и работающего общественного транспорта. Всему виной тотальная мобилизация на Украине, которая, по словам мэра города, нарушат работу городских служб.

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