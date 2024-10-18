Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что западные государства не станут выполнять просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского и посылать собственных военнослужащих участвовать в бушующем на территории Украины противостоянии.
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