Депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий проинформировал о том, что западные государства не станут выполнять просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского и посылать собственных военнослужащих участвовать в бушующем на территории Украины противостоянии.