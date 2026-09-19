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Царьград

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Кирилл Дмитриев: "Только мигранты верят в Великобританию"

Кирилл Дмитриев: "Только мигранты верят в Великобританию"

Кирилл Дмитриев заявил, что лишь мигранты продолжают верить в Великобританию, реагируя на слова миллиардера Джима Рэтклиффа.

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