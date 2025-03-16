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ВСУ потеряли 305 бойцов и технику: успехи русских войск в ДНР

ВСУ потеряли 305 бойцов и технику: успехи русских войск в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск заняли выгодные позиции в ДНР, нанеся серьёзные потери ВСУ. Уничтожено до 305 украинских бойцов, техника, включая RAK-SA-12 хорватского производства, и склад материальных средств.

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