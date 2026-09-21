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Арно Хидирбегишвили: Как в Грузии сошлись интересы Баку, Еревана, Москвы и Вашингтона

Арно Хидирбегишвили: Как в Грузии сошлись интересы Баку, Еревана, Москвы и Вашингтона

В Тбилиси вошел семейный бизнес двух президентов – Дональда Трампа (холдинг «The Trump Organization») и Ильхама Алиева (холдинг «Pasha Holding»).

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