Арно Хидирбегишвили: Как в Грузии сошлись интересы Баку, Еревана, Москвы и Вашингтона

В Тбилиси вошел семейный бизнес двух президентов – Дональда Трампа (холдинг «The Trump Organization») и Ильхама Алиева (холдинг «Pasha Holding»).
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