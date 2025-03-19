Депутат о переговорах Путина и Трампа: «Несмотря на разногласия, успешно продвигаются»

18 марта весь мир ожидал начала телефонного разговора президентов России и США. Как отметили политологи, прошедшие переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа можно назвать позитивными, хотя ничего сверх неожиданного по их итогам не произошло.
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