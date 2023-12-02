Ушла из жизни Народная артистка СССР, оперная певиц Медея Амиранашвили

В возрасте 93 лет скончалась Медея Петровна Амиранашвили, народная артистка Грузии и СССР. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Тбилисскую государственную консерваторию, она была известной оперной певицей с талантом настоящей артистки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии