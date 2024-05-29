В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий

Будет гроза, ливневой дождь, местами град Сегодня в Петербурге ожидается гроза, ливневой дождь, местами град, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
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