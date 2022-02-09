Эрик Споэльстра, Стив Керр и Док Риверс попали в число 15 величайших тренеров в истории НБА

НБА назвала 15 величайших тренеров в 75-летней истории. В список вошли: Фил Джексон (11 титулов с «Чикаго» и «Лейкерс»), Ред Ауэрбах (9 титулов с «Бостоном»), Пэт Райли (5 титулов с «Лейкерс» и «Майами»), Грегг Попович (5 титулов с «Сан-Антонио»), Стив Керр (3 титула с «Голден Стэйт»), Чак Дэйли (2 титула с «Детройтом»), Ред Хольцман (2 титула с «Никс»), Эрик Споэльстра (2 титула с «Майами»), Кей Си Джонс (2 титула с «Бостоном»), Лэрри Браун (титул с «Детройтом»), Док Риверс (титул с «Бостоном»), Джек Рэмси (титул с «Портлендом»), Ленни Уилкенс (титул с «Сиэтлом»), Дон Нельсон (1335 побед за карьеру, 3 раза лучший тренер года) и Джерри Слоун (1221 победа, 2 финала).