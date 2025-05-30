Перекуп Саша Goodprice объяснил, почему в России дешевеют подержанные авто: рынок бьет рекорды по падению

Известный российский перекупщик Александр Кузищев (Саша Goodprice) в эксклюзивном интервью Autonews.ru раскрыл секреты рынка подержанных автомобилей, механизмы перехвата выгодных предложений и основные риски для покупателей.
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