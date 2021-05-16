4 мужчины и 1 женщина умерли от коронавируса в Пензенской области

Умер мужчина 1958 года рождения. Его сопутствующие заболевания были следующими: ХИБС. атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, последствия инфаркта мозга - постнекротические кисты в ткани головного мозга.
Умер мужчина 1958 года рождения. Его сопутствующие заболевания были следующими: ХИБС. атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, артериальная гипертензия, последствия инфаркта мозга - постнекротические кисты в ткани головного мозга.
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