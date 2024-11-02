В Тверской области пенсионер на иномарке насмерть сбил женщину

В поселке Редкино Конаковского округа 1 ноября пенсионер на иномарке насмерть сбил женщину. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло на улице Лермонтова возле дома №17А в темное время суток — в районе 17:45.
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