Петарда взорвалась в руках 14‑летнего школьника в Москве. Об этом в субботу, 3 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.
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