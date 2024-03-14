Продюсер платформы по профориентации подростков в креативных индустриях Uteens Наталья Рогаль в беседе с изданием «Сноб» объяснила, зачем подростку следует начинать работать еще до своего совершеннолетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии