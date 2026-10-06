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Царьград

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Арктику защитят: Артюхов утвердил миллион за сбитый дрон в ЯНАО

Арктику защитят: Артюхов утвердил миллион за сбитый дрон в ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ввёл миллионные премии для огневых групп за уничтожение вражеских дронов. Также резервисты ВС России получат выплаты за участие в сборах по защите критически важных объектов.

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