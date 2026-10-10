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Мировое обозрение

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В Россию запретили ввоз грузинских вин

В Россию запретили ввоз грузинских вин

Главное в тезисах: Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот: под ограничения попал широкий спектр грузинских напитков — от вин нескольких производителей до коньяка, пива, Coca-Cola и минеральной воды «Набеглави».

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