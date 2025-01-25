Уже, как минимум, дважды за последние пару дней я натыкался на мнение западных экспертов о том, что, переформатируя современное мироустройство, новый президент США Дональд Трамп будет делить этот мир «на троих»: Соединённые Штаты, Россия и Китай.
Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Рассуждать о подобной "схеме раздела мира" просто бессмысленно. Экономическая мощь ещё есть у США, пока доллар лидирует в мировых платежах, Китай вынужденно "привязан" к торговым связям и "война пошлин" вряд ли будет продуктивной. Есть ещё Индия и другие страны, которые хотят избавится от неоколониальной политики. А Россия, несмотря на военную силу ЯО, вряд ли пойдёт на конфронтацию пока не будет явной угрозы её целостности.
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11 час.
Серж Шиловский
А Европа это разве не Евразия?
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11 час.
Надежда
Нет, сша не намерены делить власть с кем бы то ни было! Любой амер.президент сша стремится уничтожить конкурентов, чтобы остаться гегемоном и диктовать всему миру свою волю, попутно проводя бесчеловечные опыты на людях и по-инквизиторски сокращая количество население земли!(😡
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6 час.
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