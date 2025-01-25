Многополярный триумвират. Готовы ли США, РФ и Китай «сообразить на троих»?

Игорь Кузнецов

Рассуждать о подобной "схеме раздела мира" просто бессмысленно. Экономическая мощь ещё есть у США, пока доллар лидирует в мировых платежах, Китай вынужденно "привязан" к торговым связям и "война пошлин" вряд ли будет продуктивной. Есть ещё Индия и другие страны, которые хотят избавится от неоколониальной политики. А Россия, несмотря на военную силу ЯО, вряд ли пойдёт на конфронтацию пока не будет явной угрозы её целостности.