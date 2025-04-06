Конец неминуем: назвали три сценария, по которым человечество обязательно вымрет Ольга БезродняяСреди самых опасных и потенциально катастрофических сценариев, которые могут привести к вымиранию людей, выделяются три основных: пандемия, ядерная война и столкновение с метеоритом.
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