Вкусный вариант как замариновать селёдку в томатном соусе, получается отличная и простая закуска

Ну очень вкусная закуска получается! Первый раз попробовала у подруги в гостях и мне настолько понравилось, что я попросила ее научить меня готовить такую же закуску из селедки! Теперь всегда делаю на праздники, особенно такую закуску хвалят мужчины! Для начала нам понадобится филе слабосоленой сельди 350 граммов очищенное от кожи и костей, можно купить готовое в магазине, а можно разделать селедку на филе самому, но это очень трудоемкий и кропотливый процесс, который не у всех получается.