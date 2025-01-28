Полицейские задержали автоугонщиков в Караганде

В Караганде полицейские задержали двух 20-летних угонщиков, сообщает Polisia.kz. Утро 34-летнего жителя Караганды началось неожиданно — он столкнулся со следственно-оперативной группой Центрального отдела полиции.
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