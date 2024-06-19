В Госдуме предложили запретить мигрантам работать в такси

По мнению депутатов, запрет на работу в такси для мигрантов поможет снизить преступность.Член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова предложила ввести федеральный запрет на работу мигрантов в такси.
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