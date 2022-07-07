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Российские силовики нашли в Херсонской области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами

Российские силовики нашли в Херсонской области перевалочный пункт украинских диверсантов и схрон с гранатометами

В Херсоне и области российскими силовиками был обнаружен перевалочный пункт и схрон с гранатометами украинских диверсантов.

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