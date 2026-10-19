В поселке Кореиз под Ялтой продолжается борьба с последствиями непогоды. Из‑за выхода реки Узень‑Чешме из берегов потоки воды затопили участки автомобильных дорог: там, где раньше свободно ездили машины, сейчас бурлят стремительные русла.
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