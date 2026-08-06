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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Диоманде перешел в «Реал» за 125+15 млн евро. Контракт – до 2033-го

«Реал» объявил о переходе Яна Диоманде из «РБ Лейпциг». Соглашение с 19-летним вингером сборной Кот-д’Ивуара рассчитано до 30 июня 2033 года.

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