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Забайкальцев предупредили об ухудшении погоды 28 июня

Забайкальцев предупредили об ухудшении погоды 28 июня

В Забайкальском крае ожидается ухудшение погоды 28 июня, предупредили в региональном управлении МЧС.«Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня на территории края ожидается усиление ветровой нагрузки до 15-20 м/с», - сообщили в МЧС.

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