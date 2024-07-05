Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью

Следствие закрыло дело генерал-лейтенанта Олега Цокова в связи с его смертью. Ранее "Интерфакс" сообщил, что он входил в преступную группу вместе с экс-командующим 58-й армией генерал-майором Иваном Поповым и предпринимателем Моисеевым.