С посольства Украины в РФ взыскали 2,5 млн рублей за неуплату электричества

Московский арбитражный суд принял решение в пользу ПАО «Московская объединённая энергетическая компания» и обязал посольство Украины в России выплатить задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 2 305 140,79 рублей.
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