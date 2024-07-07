Чешский наемник ВСУ признался в расстреле людей в Буче Юлия СоколоваВ центре Праги, в зале тяжелых дел, развернулась драма, когда Филипп Симан, бывший участник боевых действий в составе Вооруженных сил Украины, признался в совершении военных преступлений.