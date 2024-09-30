Режиссер фильма «По щучьему велению» раскрыл, кого Кологривый обошел на пробах

Александр Войтинский поделился историей создания сказки на фестивале «КиноБраво». Никита Кологривый Кадр из фильмаВ рамках Первого международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво» прошел показ популярного фильма Александра Войтинского «По щучьему велению», главную роль в котором исполнил Никита Кологривый.
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