Мы вместе учились 10-11 класс. Она была прям одержима родить, ничего ей не надо было и постоянно говорила хочет ребенка.
Бывшая одноклассница сказала, не мое дело сколько ей рожать
Комментарии
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radiofree
Таких яжемать достаточно много.
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12 час.
Элина Морозова
А почему она не озадачивает отцов своих детей?
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7 час.
Вера Федорова
В принципе, одноклассница права: "не собачье дело" кому сколько рожать. Но и ей не должно быть дела до других. Каждый человек должен планировать свою жизнь сам. Вот, например, автор определила для себя так, и она не не хочет быть "второй мамкой и спонсором" никому. А той девице, если хочется быть многодетной, пожалуйста, но только не за счёт других- совета она ни у кого не спрашивала.
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23 мин.
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