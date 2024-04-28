ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Бывшая одноклассница сказала, не мое дело сколько ей рожать

Бывшая одноклассница сказала, не мое дело сколько ей рожать

Мы вместе учились 10-11 класс. Она была прям одержима родить, ничего ей не надо было и постоянно говорила хочет ребенка.

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Комментарии
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radiofree
Таких яжемать достаточно много.
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12 час.
Элина Морозова
А  почему она не озадачивает отцов своих детей?
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7 час.
Вера Федорова
В принципе, одноклассница права: &quot;не собачье дело&quot; кому сколько рожать. Но и ей не должно быть дела до других. Каждый человек должен планировать свою жизнь сам. Вот, например, автор определила для себя так, и она не не хочет быть &quot;второй мамкой и спонсором&quot; никому. А той девице, если хочется быть многодетной, пожалуйста, но только не за счёт других- совета она ни у кого не спрашивала.
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23 мин.

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