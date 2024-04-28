Бывшая одноклассница сказала, не мое дело сколько ей рожать

Вера Федорова

В принципе, одноклассница права: "не собачье дело" кому сколько рожать. Но и ей не должно быть дела до других. Каждый человек должен планировать свою жизнь сам. Вот, например, автор определила для себя так, и она не не хочет быть "второй мамкой и спонсором" никому. А той девице, если хочется быть многодетной, пожалуйста, но только не за счёт других- совета она ни у кого не спрашивала.