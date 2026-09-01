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Царьград

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Топливный кризис в России: ситуация на 1 сентября 2026 года

Топливный кризис в России: ситуация на 1 сентября 2026 года

Новые правила на заправках и растущий дефицит бензина. С 1 сентября 2026 года на российских автозаправочных станциях вступили в силу новые правила: обязательная предоплата, маркировка топлива по экологическому классу и ужесточение требований безопасности.

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