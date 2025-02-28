ООО "Водстройсервис" продолжает работы по ликвидации течи воды на пересечении пер. Первомайский с ул.
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ООО "Водстройсервис" продолжает работы по ликвидации течи воды на пересечении пер. Первомайский с ул.