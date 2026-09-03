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Россия впервые покажет стелс-БПЛА для Су-57 на авиасалоне в Египте

Россия впервые покажет стелс-БПЛА для Су-57 на авиасалоне в Египте

Госкорпорация Ростех впервые представит семейство малозаметных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые запускаются с борта российского истребителя пятого поколения Су-57.

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