Кто на самом деле написал музыку для заставки к передаче «В мире животных»

Есть поколение, которое помнит и любит передачу «В мире животных». На протяжении 48 сезонов не только дети, но и взрослые с удовольствием собирались по субботам (а позже по воскресеньям) в ожидании телепередачи на «Первом канале».
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