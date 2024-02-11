«Отважные» подорвали БМП ВСУ (ВИДЕО 18+)

Бойцы группировки «Центр» начали штурмовые действия, атаковав позиции украинских боевиков. Противник выслал на подмогу бронетехнику, но она была уничтожена бойцами группировки «О» Армии России с позывными «Ахмад» и «Гранит», которые заминировали подъезд к месту проведения штурма.