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«Отважные» подорвали БМП ВСУ (ВИДЕО 18+)

«Отважные» подорвали БМП ВСУ (ВИДЕО 18+)

Бойцы группировки «Центр» начали штурмовые действия, атаковав позиции украинских боевиков. Противник выслал на подмогу бронетехнику, но она была уничтожена бойцами группировки «О» Армии России с позывными «Ахмад» и «Гранит», которые заминировали подъезд к месту проведения штурма.

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ИП
Игорь Петров
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