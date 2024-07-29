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На встречу важных гостей депутаты ЗакСа хотят потратить почти 18 млн

На встречу важных гостей депутаты ЗакСа хотят потратить почти 18 млн

Прошедшая половина 2024 года в Петербурге оказалась богата на события, особенно для депутатов ЗакСа. Ранее они отложили на приемы высокопоставленных гостей 2 млн рублей, но денег не хватило.

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Дмитрий Шершов
Шикуют!
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