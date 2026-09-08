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Министр обороны Финляндии Хяккянен назвал Россию долгосрочной угрозой для страны

Министр обороны Финляндии Хяккянен назвал Россию долгосрочной угрозой для страны

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал Россию долгосрочной угрозой для своей страны. Его слова 8 сентября приводит местное издание Yle.

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