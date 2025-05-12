Следователи назвали подозреваемых в расправе над повешенной на прутья забора девушкой

АЛ

Александр Лагуткин

Когда начнется реальная борьба с преступностью орд мигрантов, которых миллионами завозят национал-предатели во власти!? Внутренние враги страны похоже всерьёз намерились довести до кровавых бунтов и развала России. Необходимо убрать этих дикарей-оккупантов с российской земли. Это реальная угроза будущему России, будущему наших детей и внуков. На работу азиатов только по договору к конкретному работодателю, по вахтовому методу, с проживанием в закрытых вахтовых поселках. Без права выхода из них. На работу организованно на автобусах под охраной. По окончании вахты под охраной в самолет и домой. За любое нарушение режима, порядка или закона, - немедленная депортация за счет нарушителя с запретом на въезд в будущем. Для уже купивших гражданство, при нарушении закона (вплоть до хулиганства) автоматическое лишение гражданства нарушителя и всех его близких родственников с последующей депортацией всей семьи и запретом на въезд в Россию.