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Следователи назвали подозреваемых в расправе над повешенной на прутья забора девушкой

Следователи назвали подозреваемых в расправе над повешенной на прутья забора девушкой

СК организовал проверку после обнаружения повешенной на заборе девушки в Перми Российские следователи организовали проверку после обнаружения тела повешенной на прутья забора девушки.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Когда начнется реальная борьба с  преступностью орд мигрантов, которых миллионами завозят национал-предатели во власти!? Внутренние враги страны похоже всерьёз намерились довести до кровавых бунтов и развала России.  Необходимо убрать этих дикарей-оккупантов с российской земли.  Это реальная угроза будущему России, будущему наших детей и внуков.  На работу азиатов только по договору к конкретному работодателю, по вахтовому методу, с проживанием в закрытых вахтовых поселках. Без права выхода из них. На работу организованно на автобусах под охраной. По окончании вахты под охраной в самолет и домой. За любое нарушение режима, порядка или закона, - немедленная депортация за счет нарушителя с запретом на въезд в будущем.  Для уже купивших гражданство, при нарушении закона (вплоть до хулиганства)  автоматическое лишение гражданства нарушителя и всех его близких родственников с последующей депортацией всей семьи и запретом на въезд в Россию.
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