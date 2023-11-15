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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Фетисов: «Бах попирает все права, в том числе и мои. Я хочу, чтобы моя страна участвовала в Олимпийских играх с флагом и гимном»

Ранее Бах раскритиковал государства за организацию «политических» турниров: «Некоторые хотят организовать собственные политические спортивные мероприятия.

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