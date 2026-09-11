Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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«Верните всё в первоначальный вид!»: жильцы послушались арендодателя настолько буквально, что тот пожалел

«Верните всё в первоначальный вид!»: жильцы послушались арендодателя настолько буквально, что тот пожалел

Когда новый хозяин арендованного дома потребовал убрать все изменения, которые жильцы сделали во дворе, они решили не спорить и буквально выполнили его указания.

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