Танки Т-90М и Т-72Б3М замечены с заводскими «мангалами» новой конструкции

Уралвагонзавод отгрузил в войска новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М, опубликовав соответствующее видео, на котором в ходе транспортировки данных машин по железной дороге заметны установленные на ОБТ «мангалы» новой конструкции для защиты от дронов и кумулятивных боеприпасов.
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