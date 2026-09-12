Танки Т-90М и Т-72Б3М замечены с заводскими «мангалами» новой конструкции

Уралвагонзавод отгрузил в войска новую партию танков Т-90М и Т-72Б3М, опубликовав соответствующее видео, на котором в ходе транспортировки данных машин по железной дороге заметны установленные на ОБТ «мангалы» новой конструкции для защиты от дронов и кумулятивных боеприпасов.