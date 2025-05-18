Опубликовано видео, снятое русским бойцом в тылу ВСУ, где он пролежал не шелохнувшись три дня

Штурмовик трое суток лежал в засаде «под носом» ВСУ.Министерство обороны России представило видеоматериал, в котором русский военнослужащий Дмитрий Бородавко рассказывает о трёхдневной операции в районе Александрополя.
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