Собянин: Москва оказывает масштабную гуманитарную поддержку бойцам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в публикации в своем официальном канале на отечественной платформе MAX рассказал, что лето 2026 года в российской столице стало временем масштабной поддержки новых и приграничных регионов.
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