Глава ведомства запросил доклад по информации о грубом нарушении общественного порядка в Краснодаре

В социальных медиа размещена информация, согласно которой участники свадебного кортежа в Краснодаре перекрыли три полосы федеральной трассы, передвигались без регистрационных номерных знаков и производили выстрелы в воздух, чем грубо нарушили общественный порядок.
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