Женщины по знаку Зодиака, которые в гневе становятся мегерами

Есть женщины, которых лучше не злить. Есть женщины, которых лучше не злить, иначе пожалеете. Астрологи считают, что не в последнюю очередь на особенности поведения в той или иной ситуации влияет знак Зодиака…Овен Никто и не сомневался, что Овен относится к самым раздражительным и агрессивным знакам.