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Наз Рид и Дрю Юбэнкс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Наз Рид и Дрю Юбэнкс – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 1 января. Топ-10 возглавили Наз Рид («Миннесота») и Дрю Юбэнкс («Портленд»).

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