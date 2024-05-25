Врач рассказал, откуда берется рассеянный склероз

Существует такое заболевание, из-за которого собственный иммунитет может дать сбой и атаковать волокна нервной системы, — и тогда искажается, затрудняется, а то и полностью исчезает возможность передачи мозгом электрического импульса в части тела.
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