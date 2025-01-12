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Раскрыта предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в ДНР

Раскрыта предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в ДНР

МВД: водитель опрокинувшегося в ДНР автобуса не справился с управлением Водитель автобуса Краснодар — Донецк, предварительно, не справился с управлением, в результате чего случилось ДТП, унесшее жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция ДНР.

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