Раскрыта предварительная причина смертельного ДТП с автобусом в ДНР

МВД: водитель опрокинувшегося в ДНР автобуса не справился с управлением Водитель автобуса Краснодар — Донецк, предварительно, не справился с управлением, в результате чего случилось ДТП, унесшее жизни трех человек, сообщает Госавтоинспекция ДНР.