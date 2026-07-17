Новый премьер Британии Энди Бернэм: кто он и чего ждать России

ЛОНДОН, 17 июля, ФедералПресс. Великобритания готовится к очередной смене власти: новым лидером Лейбористской партии стал Энди Бернэм, который 20 июля должен занять пост премьер-министра страны вместо Кира Стармера.
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