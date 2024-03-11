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Песков оценил слова папы Римского о необходимости Киеву пойти на переговоры

Песков оценил слова папы Римского о необходимости Киеву пойти на переговоры

Слова папы Римского Франциска, который призвал украинцев проявить мужество и поднять белый флаг, чтобы сохранить жизни людей, снова поднимают вопрос о необходимости переговоров, но упираются в отказ киевского режима.

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