Песков оценил слова папы Римского о необходимости Киеву пойти на переговоры

Слова папы Римского Франциска, который призвал украинцев проявить мужество и поднять белый флаг, чтобы сохранить жизни людей, снова поднимают вопрос о необходимости переговоров, но упираются в отказ киевского режима.
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